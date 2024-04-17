Жителей Подмосковья призвали не поджигать сухую траву
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей не поджигать сухую траву. За прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали пять возгораний в Волоколамске и Шаховской.
В ведомстве напомнили, что даже небольшой костер может привести к серьезным и трагичным последствиям: палы сухой травы часто перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые очень сложно.
В результате таких возгораний могут пострадать не только люди, но и животные, птицы, растения.
«Также не стоит забывать о том, что за игнорирование и нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, если неконтролируемое горение нанесло крупный материальный ущерб», - добавил замначальника территориального управления №3 Андрей Образцов.