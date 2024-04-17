Жителей Подмосковья призвали не поджигать сухую траву

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей не поджигать сухую траву. За прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали пять возгораний в Волоколамске и Шаховской.

В ведомстве напомнили, что даже небольшой костер может привести к серьезным и трагичным последствиям: палы сухой травы часто перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые очень сложно.

В результате таких возгораний могут пострадать не только люди, но и животные, птицы, растения.