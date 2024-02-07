Жителей Подмосковья призвали не пользоваться ледовыми переправами

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей региона не пользоваться ледовыми переправами. Подобные переходы опасны, так как лед не может быть однородным на всем участке акватории, пояснили в ведомстве.

«Где-то проходит подводное течение, и в этих местах вода его истончает. В местах, где наблюдается вмерзшая в лед растительность или другие посторонние предметы, лед тоже тонкий и хрупкий», - рассказал замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Он отметил, что опасные участки льда могут быть не видны из-за снега, и попасть в ледовую ловушку можно в любой момент.

Сегодня специалисты ведомства провели патрулирование прибрежных территорий водоемов и профилактические беседы с жителями.