Жителей Подмосковья призывают быть внимательными при переходе дорог
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Подмосковных пешеходов призывают быть более предсказуемыми и заметными на дорогах. Об этом напомнили в региональном Минтрансе в связи с ростом аварий с пешеходами.
Призывает не переходить проезжую часть в неположенном месте — всегда пользуйтесь пешеходными переходами. Также смотрите по сторонам и переходите только убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
Не стоит отвлекаться на телефон, в то время, когда переходите дорогу. А в темное время суток следует всегда носить световозвращатели или включать фонарик.
«Будьте предельно внимательными, особенно ночью! Не гуляйте вдоль дорог!», - подчеркнули в ведомстве.