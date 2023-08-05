Жителей Подмосковья призывают быть внимательными при переходе дорог

Подмосковных пешеходов призывают быть более предсказуемыми и заметными на дорогах. Об этом напомнили в региональном Минтрансе в связи с ростом аварий с пешеходами.

Призывает не переходить проезжую часть в неположенном месте — всегда пользуйтесь пешеходными переходами. Также смотрите по сторонам и переходите только убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

Не стоит отвлекаться на телефон, в то время, когда переходите дорогу. А в темное время суток следует всегда носить световозвращатели или включать фонарик.