Жителей Подмосковья призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения

Дзержинский врач напомнил, чем опасно купание в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что после трудовой недели многие отправляются на природу, поближе к водоемам. Однако не стоит забывать о рисках, связанных с употреблением алкогольных напитков на пляже.

«Алкоголь и купание в водоемах - вещи несовместимые. После употребления спиртного повышается артериальное давление, и при погружении в воду возрастает риск возникновения спазма сосудов и судорог. Особенно в жару, из-за резкого перепада температур», - предупреждает врач-хирург Дзержинской больницы Сергей Кирильчук.

Подчеркнем, что в состоянии опьянения человек не может адекватно оценивать обстановку, у него притупляются рефлексы и чувство страха. Алкогольное опьянение является одной из главных причин смерти взрослых на воде, особенно, при купании в необорудованных для этого местах.