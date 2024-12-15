Российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в ДНР — Веселый Гай и Пушкино. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что успешную операцию по освобождению села Веселый Гай провели бойцы группировки «Южная» ВС РФ.

Населенный пункт Пушкино удалось взять под контроль военными подразделения «Центр».

Российские военные продолжают продвигаться на донецком направлении, освобождая важные логистические узлы. Как ранее сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС РФ установили российские флаги в селах Успеновка и Анновка, которые расположены южнее Курахова. По словам Рогова, ВС России в воскресенье завершали зачистку Веселого Гая.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили мирных жителей Петровки в ДНР, которые прятались в подвалах.