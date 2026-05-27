Ловушка захлопнется: как обычный антивирус начал оставлять людей с нулевым балансом

В России зафиксировано распространение опасной схемы мобильного мошенничества, при которой злоумышленники принуждают пользователей скачивать вредоносные программы, маскируя их под официальные сервисы безопасности, пишет RT.

Механика психологического давления и обмана

Российские пользователи мобильных устройств столкнулись с усовершенствованной тактикой цифровых мошенников. Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в интервью RT подробно описал действия преступников. Злоумышленники инициируют контакт с потенциальной жертвой, заявляя о якобы произошедшей утечке персональных данных или о фиксации несанкционированного доступа к банковскому счету. Для предотвращения мнимой угрозы гражданам настоятельно советуют в экстренном порядке инсталлировать специальное защитное программное обеспечение.

Последствия заражения и меры предосторожности

Парламентарий уточнил, что под видом легитимного антивируса скрывается шпионский софт, дающий хакерам удаленное управление чужим гаджетом. Передача опасных файлов в формате APK, архивов или обновлений осуществляется через популярные мессенджеры. Сразу после инсталляции вирус крадет базу контактов, перехватывает входящие текстовые сообщения, коды подтверждения и открывает доступ к онлайн-банкингу. Депутат напомнил, что сотрудники финансовых организаций и силовых ведомств никогда не используют мессенджеры для отправки программных файлов. При возникновении психологического давления и требований принять срочное решение гражданам необходимо сразу прекратить разговор.