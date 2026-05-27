Ловушка эволюции: ученый Василивицкий объяснил, какой хитрый трюк заставляет считать женщин привлекательнее

Женские лица люди стабильно оценивают как более привлекательные, чем мужские, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка во Франкфурте. Ученые проанализировали более 1,5 млн оценок лиц из разных стран и пришли к выводу: этот вердикт заметен почти везде — среди разных возрастов, культур и групп.

Среднее женское лицо получило оценку выше, чем примерно 64% мужских лиц. При этом особенно сильно разрыв проявился у женщин: они оценивали другие женские лица заметно выше, чем мужские. Мужские лица, напротив, получали более низкие оценки и от мужчин, и от женщин.

Главный автор исследования Евгений Василивицкий считает, что дело не только во вкусе. Мужские черты, связанные с высоким уровнем тестостерона, могут восприниматься как признак доминантности, но одновременно — как сигнал возможной агрессии, нечестности или меньшей готовности заботиться о потомстве.

Женские лица, наоборот, чаще вызывают ассоциации с молодостью, красотой, мягкостью и заботой. Они легче привлекают взгляд и могут запускать более теплую эмоциональную реакцию.

Исследователи подчеркивают: привлекательность — не просто «кому что нравится». На оценки влияют биология, личные привычки восприятия и социальные представления. Поэтому старое выражение о «прекрасном поле» получило неожиданное научное подтверждение — хотя, конечно, красота все равно остается делом не только цифр, но и живого человеческого восприятия.