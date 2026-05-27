Жевать дольше и нюхать кофе: названы необычные способы похудеть

Жевать пищу как можно дольше и даже просто вдыхать аромат десертов вместо спонтанных перекусов — такие необычные привычки могут помочь снизить вес без жестких диет и постоянного чувства голода. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

В погоне за быстрым снижением веса люди все чаще обращают внимание не только на диеты и тренировки, но и на необычные привычки, которые помогают есть меньше без постоянного чувства запрета. По словам эксперта, некоторые нестандартные методы действительно могут влиять на аппетит и пищевое поведение.

Одним из самых недооцененных способов специалист назвала медленное пережевывание пищи. Как объяснила диетолог, чувство насыщения появляется не сразу, и мозгу требуется время, чтобы получить сигнал от желудка.

«Если человек ест быстро, он нередко продолжает есть уже после того, как организм фактически получил достаточно пищи. Медленное пережевывание помогает снизить объем порций естественным образом», — отметила Валикова.

По ее словам, особенно заметен эффект у людей, которые привыкли перекусывать на ходу или ужинать перед экраном телефона и телевизора.

Еще один необычный прием связан с запахами еды. Как уточнила Валикова, некоторые ароматы способны частично снижать тягу к сладкому и перееданию.

«Запах ванили, корицы, кофе или свежих цитрусов иногда помогает уменьшить импульсивное желание съесть десерт. Мозг получает сенсорное удовлетворение еще до приема пищи», — пояснила эксперт.

При этом специалист подчеркнула, что такие методы не заменяют полноценного питания и физической активности, однако могут стать полезным дополнением для тех, кто хочет постепенно снизить вес без жестких ограничений и постоянного чувства голода. Диетолог добавила, что устойчивый результат чаще дают именно небольшие ежедневные привычки, а не экстремальные способы похудения.

Ранее диетологи рассказали, что россиянам точно стоит отказаться от популярной овсянки быстрого приготовления. При этом специалисты назвали самую полезную кашу для завтрака.