Поздравления от Путина и муфтия Самигуллина: главное о праздновании Курбан-байрама в столице Татарстана

По информации издания, для удобства верующих в среду, 27 мая, часть маршрутов общественного транспорта в Казани вышла на линию уже через несколько часов после полуночи — чтобы люди могли добраться до мечетей. Кроме того, все муниципальные парковки в этот день работают бесплатно. В 2:15 началось чтение утреннего намаза, а в 3:45 — гает-намаза (праздничной молитвы).

Традиционно главное богослужение с участием муфтия Татарстана прошло в мечети «Аль-Марджани». Религиозный лидер зачитал верующим поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы республики Рустама Минниханова. Затем муфтий читал Коран, а после произнес проповедь. Во время коллективной молитвы собравшиеся обратились к Всевышнему с просьбами о поддержке для себя и для всего Отечества.

Ранее сообщалось, что губернатор Середюк поздравил мусульман Кузбасса с Курбан-байрамом.