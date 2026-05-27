Страшный грех навлечет беду: какие имена в церковных записках оказались под строжайшим запретом

Представители духовенства объяснили порядок подачи поминальных записок в храмах, уточнив ограничения для упоминания некрещеных граждан и лиц, совершивших самоубийство, а также правила написания имен. Его комментарий передает RT .

Канонические ограничения при поминовении

В православной традиции существуют строгие регламенты церковного поминовения верующих. Руководитель движения «Россия Православная» и зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в интервью RT обозначил ключевые требования к составлению записок. Общецерковная молитва совершается только за крещеных людей. Поминать некрещеных близких разрешается исключительно в частной домашней молитве. Отдельное правило касается лиц, добровольно лишивших себя жизни: их имена вносятся в списки только при наличии письменного благословения духовника.

Правила заполнения и современные форматы

При составлении перечня имен следует придерживаться установленной формы. Из текста необходимо исключить фамилии, отчества и указания степени родства. Имена пишутся исключительно в родительном падеже и в их церковнославянском варианте. Разрешается использовать стандартные сокращения, указывающие на статус человека, такие как «болящего», «воина» или «путешествующего». Записки принимаются на литургию, панихиду, молебен и сорокоуст. Отправить их теперь можно дистанционно через сайты приходов или мессенджеры, поскольку главным условием остается искреннее молитвенное намерение верующего.