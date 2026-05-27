СМИ назвали имя нового главного тренера «Торпедо»

Известный российский тренер Александр Сторожук подпишет двухлетний контракт со столичным «Торпедо», сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По окончании сезона «Торпедо», занявшее девятое место в Первой лиге, рассталось с Олегом Кононовым. Среди кандидатов на пост главного тренера называли Сергея Игнашевича, Дмитрия Хохлова, Владимира Федотова и других специалистов.

Сторожук в своей тренерской карьере возглавлял «Краснодар», «Арсенал», «Ахмат». Специалист начинал сезон в качестве главного тренера грозненского клуба, но был уволен после четырех поражений кряду, а его место занял Станислав Черчесов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Гунько продолжит свою работу в тульском «Арсенале».