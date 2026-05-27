Подмосковная компания успешно завершила «пилот» по «Производительности труда»

Компания из городского округа Люберцы подвела итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие, расположенное в рабочем поселке Малаховка, специализируется на производстве безалкогольных напитков и соков. В рамках пилотного потока на производстве успешно внедрили инструменты бережливого производства — это позволило добиться заметного роста эффективности.

Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, оптимизацию проводили на конкретном участке — в рамках пилотного потока «Процесс розлива безалкогольных напитков в ПЭТ‐бутылку, линия № 6». Для анализа и совершенствования рабочих процессов эксперты применили проверенные инструменты: стандартизированную работу, диаграмму спагетти и производственный анализ.

Содействие в реализации проекта оказали специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Они сопровождали предприятие на всех этапах: от диагностики текущего состояния до внедрения изменений и обучения сотрудников новым подходам.

Результаты внедрения оказались ощутимыми: время протекания производственного процесса на пилотном потоке сократилось на 19%, выработка увеличилась на 20%.

