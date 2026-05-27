Традиционный фестиваль спаржи в Коломне — в календаре необычных мероприятий Подмосковья
В Коломне проведут фестиваль спаржи 30 мая
Фото: [Администрация г.о. Коломна]
30 мая Коломна превратится в настоящую столицу спаржи: в Озерском парке «Сосновый бор» пройдет традиционный фестиваль этого изысканного овоща. Праздник продлится с 16:00 до 21:00 — за это время гости смогут не только насладиться вкусом блюд, но и узнать много нового о спарже, ее пользе и способах приготовления. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гостей фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа:
- Дегустации блюд из спаржи. Посетители попробуют как классические, так и экспериментальные кулинарные решения.
- Кулинарные мастер‐классы от шеф‐поваров. Профессионалы продемонстрируют техники обработки и приготовления спаржи, раскроют секреты сочетания овоща с другими ингредиентами и поделятся рецептами, которые гости смогут повторить дома.
- Конкурс молодых поваров. Начинающие кулинары получат шанс показать свое мастерство, приготовить оригинальные блюда со спаржей и получить ценные советы от опытных наставников.
- Авторские меню от местных ресторанов. Заведения общественного питания Коломны представят эксклюзивные блюда, где спаржа выступит в роли главного ингредиента.
- Рекордное блюдо — «Суп а‐ля‐Николя». Организаторы приготовят самый большой крем‐суп из спаржи. Все желающие смогут наблюдать за процессом создания гигантского блюда, а затем — попробовать его.
Спаржа — не только деликатес с тонким вкусом, но и ценный продукт для здорового питания. Зеленые, белые и фиолетовые побеги содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Овощ легко вписывается в разные кулинарные концепции: подходит для легких салатов, питательных гарниров, ароматных супов и даже изысканных десертов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сельском хозяйстве.