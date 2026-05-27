30 мая Коломна превратится в настоящую столицу спаржи: в Озерском парке «Сосновый бор» пройдет традиционный фестиваль этого изысканного овоща. Праздник продлится с 16:00 до 21:00 — за это время гости смогут не только насладиться вкусом блюд, но и узнать много нового о спарже, ее пользе и способах приготовления. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.