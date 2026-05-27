Традиционный фестиваль спаржи в Коломне — в календаре необычных мероприятий Подмосковья

В Коломне проведут фестиваль спаржи 30 мая

Официально

Фото: [Администрация г.о. Коломна]

30 мая Коломна превратится в настоящую столицу спаржи: в Озерском парке «Сосновый бор» пройдет традиционный фестиваль этого изысканного овоща. Праздник продлится с 16:00 до 21:00 — за это время гости смогут не только насладиться вкусом блюд, но и узнать много нового о спарже, ее пользе и способах приготовления. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гостей фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа:

  • Дегустации блюд из спаржи. Посетители попробуют как классические, так и экспериментальные кулинарные решения.
  • Кулинарные мастер‐классы от шеф‐поваров. Профессионалы продемонстрируют техники обработки и приготовления спаржи, раскроют секреты сочетания овоща с другими ингредиентами и поделятся рецептами, которые гости смогут повторить дома.
  • Конкурс молодых поваров. Начинающие кулинары получат шанс показать свое мастерство, приготовить оригинальные блюда со спаржей и получить ценные советы от опытных наставников.
  • Авторские меню от местных ресторанов. Заведения общественного питания Коломны представят эксклюзивные блюда, где спаржа выступит в роли главного ингредиента.
  • Рекордное блюдо — «Суп а‐ля‐Николя». Организаторы приготовят самый большой крем‐суп из спаржи. Все желающие смогут наблюдать за процессом создания гигантского блюда, а затем — попробовать его.

Спаржа — не только деликатес с тонким вкусом, но и ценный продукт для здорового питания. Зеленые, белые и фиолетовые побеги содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Овощ легко вписывается в разные кулинарные концепции: подходит для легких салатов, питательных гарниров, ароматных супов и даже изысканных десертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сельском хозяйстве.

Актуально
Коломна
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области