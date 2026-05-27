В Шаховской началось возведение последнего этажа ЖК «Базаева 11»

В городском округе Шаховская стартовало возведение последнего этажа ЖК «Базаева 11» от ГК «Садовое кольцо», камерный дом общей площадью 9,1 тыс. кв. м станет первой за пять лет современной жилой новостройкой в округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут устройство стен и монтаж плиты перекрытия на уровне пятого этажа во второй и третьей секции. Проект предусматривает квартиры с одним или двумя балконами, мастер-спальнями, двумя санузлами и террасами.

На первом этаже дома появятся коммерческие помещения, где откроют магазины и будут предоставлять услуги. На придомовой территории обустроят двор с детской и спортивной площадками, наземную парковку для резидентов и гостей на 80 машино-мест. Вблизи есть Шаховская гимназия, школа № 1, детская школа искусств и три детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.