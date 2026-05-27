В Голицыне продолжается строительство поликлиники на 300 посещений в смену

В городе Голицыно Одинцовского городского округа активно идет строительство новой поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену.

По информации пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент успешно завершены монолитные работы. Строители приступили к следующему этапу: возводят внутренние стены и монтируют инженерные системы.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника будет включать два основных отделения: взрослое — на 200 посещений в смену и детское — на 100. В здании разместятся разнообразные функциональные блоки и кабинеты, обеспечивающие полный спектр первичной медико‐санитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.