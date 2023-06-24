Жителей Ростова-на-Дону попросили не выходить из дома без необходимости

Губернатор Ростовской области попросил горожан не ездить в центр столицы региона на фоне последних событий.

Василий Голубев обратился в своем микроблоге с просьбой ко всем жителям Ростова. Он рекомендовал им не выходить по возможности некоторое время из своих домов.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города», - вдобавок написал он.

Сам он находится в Ростове, заверила журналистов его пресс-служба. Правоохранительные органы предпримут все доступные им меры, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. Помимо этого были отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на эти выходные.