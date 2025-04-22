Жителей семи населенных пунктов под Владимиром вывозят в безопасное место после взрывов

Во Владимирской области началась эвакуация жителей из семи населенных пунктов после того, как в воинской части неподалеку раздались взрывы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

После того как в Киржачском районе Владимирской области начали раздаваться взрывы, местные власти приняли решение об эвакуации жителей из семи населенных пунктов, которые расположены неподалеку от воинской части, где произошло ЧП.

«Эвакуация объявлена в Барсово, Мирном, СНТ Звездный, поселке Дубки, Першино, деревне Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе 5 километров от места взрывов», — указал микроблог.

По имеющимся данным, людей эвакуируют в город Киржач. Их размещают в двух школах, которые находятся там. Для этих целей задействованы школьные автобусы.

Ранее уже сообщалось о взрыве, который прогремел в поселке Барсово Владимирской области. Инцидент случился в районе воинской части, после этого в небо стал подниматься густой столб черного дыма.