Во Владимирской области прогремел мощный взрыв

В поселке Барсово Владимирской области прогремел мощный взрыв. Как сообщил телеграм-канал Mash, после инцидента в небо начал подниматься столб густого черного дыма.

К месту происшествия направляются сотрудники оперативных служба региона. Губернатор Владимирской области подтвердил информационному каналу сведения о взрыве в Киржачском районе.

Телеграм-канала Baza со ссылкой на местных жителей сообщил о том, что инцидент случился в районе воинской части. Также приводятся данные об эвакуации, объявленной в Барсово, Мирном, СНТ «Звездный», поселке Дубки, Першино, деревне Храпки и Грибаново. Перечисленные населенные пункты находятся в радиусе пяти километров от места взрывов.

Глава региона обратился к журналистам, блогерам и местным жителям с просьбой не распространять какие-либо сведения до появлений официальной информации.

Ранее стало известно о том, что двух жителей Нижегородской области отправили в колонию за распространение фейков о ВС РФ.