Жителей трех украинских областей ночью разбудили взрывы

Они звучали в Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях.

В целом ряде регионов Украины в первой половине ночи звучали сигналы тревоги. Кое-где этим дело не ограничилось, вслед за этим раздался грохот взрывов. Например, их слышали жители городов Миргород в Полтавской области, и Кропивницкий в Кировоградской области. Об этом свидетельствуют микроблоги национальных СМИ.

«В Миргороде слышны звуки взрыва... В Кропивницком раздались звуки взрывов», - было указано в одном из них.

Подобные же взрывы звучали и в Харьковской области. Воздушные удары по Украине начали проводить 10 октября, всего через два дня после попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост.