Жители дома в Долгопрудном вызвали пожарных из-за подгоревшего пирога

Жители пятиэтажки на улице Циолковского в Долгопрудном вызвали пожарных, поскольку из окна одной из квартир валил густой дым, а хозяйка не открывала дверь.

Как сообщила пресс-служба администрации муниципалитета, на место оперативно прибыли две машины пожарной службы. Выяснилось, что пенсионерка пекла пирог, но он подгорел. По каким-то причинам пожилая женщина решила не отзываться на звонки перепуганных соседей.

Спасатели поблагодарили граждан за бдительность.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме под Волоколамском погибли трое взрослых и младенец.