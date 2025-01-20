Mash: ВСУ пытались атаковать авиационный завод в Казани

В Казани прозвучала серия взрывов, охватившая Московский и Кировский районы. Система противовоздушной обороны сработала над городом. По сообщениям свидетелей, беспилотные летательные аппараты пытались нанести удар по одному из местных заводов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Около 4:30 утра жители начали сообщать о звуках взрывов. Раздались три-четыре громких взрыва, и, вероятно, целью был авиационный завод в городе.

Предполагается, что украинские вооруженные силы применили реплики турецкого дронов «Байрактар» — беспилотники типа «Лютый», уже использовавшиеся ранее для атак на Татарстан.

В 5:50 Росавиация ввела ограничения на воздушное движение в аэропорту Казани, а в 6:45 — в районе Нижнекамска. Министерство обороны России сообщило о нейтрализации одного украинского беспилотника над Татарстаном. Вторая волна взрывов произошла около 7:00, фиксировались в Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах, где звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Казань беспилотниками самолетного типа «Лютый». В Авиастроительном районе города были слышны звуки взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны.