Жители Кемеровской области отдали мошенникам свыше двух миллиардов рублей с начала года

В текущем году в отношении жителей кемеровской области было совершено свыше 8,4 тыс. преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает издание Vse42.ru со ссылкой на данные регионального инфоцентра МВД.

Отмечается, что жертвами было переведено злоумышленникам более двух миллиардов рублей.

Добавляется, что почти всем им было известно о схемах, которые используют мошенники, тем не менее они повелись на уловки аферистов.