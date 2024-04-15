Жители Кемеровской области за неделю перевели мошенникам более 21 млн рублей

Жители Кемеровской области умудрились за неделю перевести злоумышленникам из Сети свыше 21 млн рублей. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Добавляется, что пострадали более 40 человек. При этом с начала текущего года почти 640 кузбассовцев отправили преступникам более 200 млн рублей.

Уточняется, что в целях завладения денежными средствами мошенники использовали страницы соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений торговых интернет-площадок.

Поясняется, что больше всего денег на прошлой неделе перевела жительница Новокузнецка. Она отправила преступникам три миллиона своих сбережений и еще четыре миллиона взятых в кредит. Схема обмана была стандартной – звонивший представился сотрудником ФСБ.