Жители Новороссийска услышали стрельбу и взрывы рядом с городом

Судя по всему, это было связано с попыткой ВСУ атаковать порт беспилотниками.

В социальных сетях появилась информация, что в районе мыса Мысхако слышна стрельба. На воде слышатся взрывы. Скорее всего, это российские военные отражают атаку украинских надводных беспилотников при их попытке подойти к Новороссийскому порту и проникнуть в его акваторию. Официальных комментариев пока не было.

В Крыму ночью была произведена попытка атаки беспилотными летательными аппаратами. Это происходило сразу в нескольких районах. В частности, один из беспилотников был сбит рядом с Феодосией.