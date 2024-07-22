Жители одного из районов Рязани потеряли 50 млн рублей из-за действий мошенников с начала года
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С начала текущего года на территории Московского района Рязани зафиксирована почти сотня фактов мобильных мошенничеств. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Уточняется, что в итоге действий злоумышленников жители этого района в общей сложности потеряли 50 млн рублей. Следовательно, полицейские в очередной раз призывают к осторожности в разговорах с незнакомцами по телефону.
Отмечается, что необходимо сразу прекращать разговор, если на том конце провода представляются сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов и предлагают перевести деньги на резервный счет с целью сохранности сбережений. Кроме того, ни в коем случае не сообщать личные данные или данные банковской карты.