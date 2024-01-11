Жители Подмосковья могут получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу нелегального оружия

Для жителей Подмосковья предусмотрено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия или взрывчатых веществ, сообщили в ГУРБ области.

В ведомстве напомнили, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной или административной ответственности. Единственное условие — с использованием этого оружия не было совершено каких-либо преступлений.

Для получения вознаграждения необходимо сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции. После этого нужно подать заявление в ГУРБ Подмосковья.

Размер денежного вознаграждения за одну единицу добровольно сданного оружия составляет: 15 тысяч рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие, шесть тысяч рублей за гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом, шесть тысяч рублей за охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом и комбинированное оружие, 4,5 тысячи рублей за охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, три тысячи рублей за самодельные стреляющие устройства и огнестрельное оружие ограниченного поражения.