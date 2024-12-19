Жители Подмосковья могут присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Курск»

Все желающие жители региона могут присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Курск», который создается в Курской области по поручению президента РФ Владимира Путина.

Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.

На добровольцев и членов их семей распространяются такие же меры социальной поддержки, как и на военнослужащих по контракту. Также определено нормативное правовое и финансовое обеспечение добровольцев, предусмотрены выплаты за выполнение задач.

Подробная информация доступна по телефонам: 8 (800) 101-46-46 (горячая линия), 8 (4712) 70-07-49 (военный комиссариат Курской области).