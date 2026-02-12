Жители Подмосковья нашли дочь без сознания с телефоном на груди в ванне

В Подмосковье 14-летняя девочка едва не погибла, принимая ванну со смартфоном. Школьница смотрела ролики в TikTok, когда гаджет начал разряжаться. Она подключила его к пауэрбанку, вода попала на провод — подростка ударило током.

Родители услышали крик и прибежали в ванную комнату. Они обнаружили дочь без сознания с телефоном, прижатым к груди. Бригада скорой помощи экстренно доставила пациентку в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в состоянии средней тяжести.

При поступлении врачи зафиксировали у девочки синкопальные состояния — внезапную потерю сознания с утратой мышечного тонуса, вызванную временным снижением кровоснабжения мозга. Эпизоды амнезии длились около 15 минут. После электротравмы такие нарушения обычно сохраняются до 4-5 дней.

Пострадавшую осмотрела мультидисциплинарная бригада: травматолог, кардиолог, реаниматолог и педиатр. Медики обработали ожоговые раны и госпитализировали ребенка в кардиологическое отделение для оценки работы сердца и разработки плана лечения. Серьезных изменений в сердечной деятельности специалисты не выявили.

В настоящее время школьницу уже выписали домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.