Жители Химок сообщили о жестоком обращении с собаками на производственной базе

На территории производственной базы в Химках заметили раненых собак, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Несколько животных отловили волонтеры и отвезли их к ветеринару. Специалист диагностировал у одного из псов переломы и внутренние травмы.

Местные жители утверждают, что, возможно, на территории базы устраивают собачьи бои.

По факту случившегося полицейские начали проверку, ее ход и результаты контролирует Химкинская городская прокуратура.