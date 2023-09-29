Жители Подмосковья теперь могут проверить свою цифровую грамотность

Разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» обновили на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Отмечается, что информация о правилах поведения в цифровом пространстве представлена в простой и понятной форме, а для проверки и закрепления знаний пользователи теперь могут пройти тестирование. Ежемесячно данный раздел посещают около девяти тысяч раз.

Кроме того, к скачиванию доступны памятки по цифровой безопасности. Также на странице содержится напоминание, какая персональная информация больше всего нуждается в защите. При этом воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».