Жители подмосковной многоэтажки жалуются на соседа-дебошира, который не выключает газовую плиту

Жители одного из многоквартирных домов в Подмосковье уже несколько лет не могут найти управу на соседа, который регулярно забывает выключать газовую плиту и устраивает дебоши, передает РЕН ТВ .

По информации телеканала, к себе в квартиру 45-летний мужчина постоянно приводит собутыльников, которые мешают спать всему подъезду. Местные жители также рассказали, что за нерадивым соседом приглядывает его мать-пенсионерка. Пожилая женщина приносит еду и оплачивает коммунальные счета.

Обитатели многоэтажки собираются обратиться в суд. Они надеются, что все же смогут выселить дебошира благодаря коллективным заявлениям в полицию, сейчас соседи уговаривают мужчину просто вернуться в деревню к своей матери, чтобы из-за его привычки не выключать газовую плиту не случилось трагедии.