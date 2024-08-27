Жители, пострадавшие в ЧС, могут онлайн подать заявление на получение финансовой помощи
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Цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация» продолжает работать на сайте Госуслуг. С его помощью жители, пострадавшие в результате ЧС, могут в онлайн-режиме подать заявление на получение финансовой помощи от государства.
Получить финансовую помощь можно, если в результате ЧС было утрачено имущество первой необходимости, нарушены условия жизнедеятельности, причинен вред здоровью, погиб член семьи.
Подать заявление могут граждане, пострадавшие в ЧС межмуниципального, регионального, межрегионального или федерального характера.
Для заемщиков предусмотрены дополнительные социальные гарантии — ипотечные и кредитные каникулы.