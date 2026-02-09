Жители пригорода Курска сообщили о ночных хлопках и вспышках в небе

В пригородной зоне Курска поздним вечером были слышны несколько мощных взрывов. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях и телеграм-канал SHOT .

По информации источников, первый громкий хлопок прозвучал примерно в 22:50, после чего в течение короткого времени последовала еще серия разрывов — по предварительным оценкам, не менее трех около 23:00. Очевидцы также сообщали о ярких световых вспышках в небе.

Как передают профильные каналы, в районе велась работа средств противовоздушной обороны по воздушным объектам.

