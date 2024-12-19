Жители Ростовской области сообщили о пожаре на НПЗ Новошахтинска после атаки дронов

Враг вновь атакует территорию Ростовской области. Как передает телеграм-канал «Ростов-Главный», в настоящее время там гремят взрывы, есть даже пожары после атаки беспилотников противника.

Согласно предварительной информации, в районе Новошахтинска сбитый беспилотный аппарат рухнул в частный сектор. Также местные жители рассказали, что с воздуха атакована местная нефтебаза, начался сильный пожар.

В настоящее время армия России отражает атаку вражеских дальнобойных ракет и боевых дронов. Информации от официальных источников об атаке на нефтебазу в Новошахтинске и пожаре там не поступало.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале написал, что боевыми расчетами ПВО были выявлены в небе и сбиты шесть БПЛА: сбиты в Таганроге и еще один — в соседнем Батайске.