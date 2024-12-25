Жители заметили задымление на территории Казанского Кремля
Фото: [официальный сайт музея-заповедника «Казанский Кремль»]
На территории Кремля в Казани по неустановленным причинам возникло задымление. Кадры, сделанные очевидцами, опубликовал телеграм-канал «КазаньДа».
На место ЧП прибыли шесть пожарных машин и сотрудники полиции.
Причины задымления неизвестны, о пострадавших не сообщается.
Утром 25 декабря власти Казани приняли решение ограничить работу городского аэропорта с целью обеспечения безопасности полетов. Это было связано с угрозой атаки украинских беспилотников.
Ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился в Актау.