Жителя Алтая оштрафовали за антирусские высказывания в социальной сети

Он признан в нарушении статьи Административного кодекса, и должен выплатить за это 5 тысяч рублей.

Новоалтайский городской суд рассмотрел дело местного жителя. Молодой человек написал в соцсети «ВКонтакте» пост, который возбуждал ненависть либо вражду к людям русской национальности. Его высказывания также содержали унижения достоинства русских людей. На следующий день злоумышленник одумался и удалил свой пост, но это не спасло его от наказания.

Об этом сообщило ТАСС. Решением суда на виновного наложен штраф, который он обязан оплатить в течение 2 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.