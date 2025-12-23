Жителя Амурской области осудили на 5 лет колонии за подпольное производство мефедрона

В Амурской области вынесен приговор по делу об организации нелегального производства наркотиков. Местный суд признал мужчину виновным в создании целой лаборатории в гараже и изготовлении запрещённых веществ. В качестве наказания фигурант получил пять лет лишения свободы в колонии особого режима.

Как установило следствие, в августе 2022 года осужденный арендовал помещение на базе в одном из сёл региона. Там он решил наладить процесс изготовления мефедрона исключительно для собственного потребления. Для этого мужчина, по данным объединённой пресс-службы судов области, самостоятельно изучил технологию производства и заказал все необходимые реактивы и оборудование через иностранные и российские онлайн-платформы.

К сентябрю 2022 года в специально оборудованной и замаскированной комнате в гараже ему удалось синтезировать более 83 граммов готового наркотика. Вещество он расфасовал в два пакета, а в октябре переложил их в свой автомобиль Lexus RX 300. При этом, как отмечается, фигурант употреблял изготовленный мефедрон ежедневно.

Его задержание произошло лишь в ноябре 2024 года. Суд, рассмотрев материалы дела, квалифицировал его действия по статье 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, что, однако, не повлияло на строгость вынесенного приговора.