Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Подольске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска задержали в подмосковном Подольске ранее судимого 38-летнего жителя Белгорода по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские отрабатывали полученную оперативную информацию, и выявили автомобиль каршеринга, водитель которого попытался скрыться при попытке проверить у него документы, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Злоумышленник сообщил, что приехал в городской округ за наркотическим средством. Его он должен был забрать по координатам, полученным в одном из мессенджеров. При осмотре арендованного транспорта на заднем сидении сотрудниками полиции обнаружили сумку, в которой находились два свертка с кристаллическим веществом светлого цвета и упаковочные материалы.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедроном, общей массой около трехсот граммов.

Кроме того, в результате расследования установлено, что в Краснодарском крае злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В августе 2020 года в средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой изображено, как подозреваемый жестоко обращается с малолетним ребенком.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске окажут помощь жильцам, пострадавшим при пожаре.