Жителя Бурятии задержали за работу на украинские спецслужбы

Россиянин склонял военных переходить на сторону противника сразу после прибытия в зону специальной операции, и за это в его отношении возбуждена уголовная статья о государственной измене.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Бурятии деятельность мужчины, который распространял среди военнослужащих ложные слухи о российской армии и призывал перейти к неприятелю после прибытия к линии фронта.

«Пресечена деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ», - заявили представители Центра общественных связей ФСБ.

Эти слова привело ТАСС. Злоумышленник обещал поспособствовать возможным изменникам в установлении связи с украинской стороной, в том числе с националистами из полка «Азов»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*признан террористической организацией и запрещен на территории РФ