Жителя Челябинской области задержали на Алтае за попытку взрыва мэрии

Теракт должен был быть проведен по заданию проукраинской террористической организации.

Злоумышленник за рубежом вступил в эту организацию, после чего по приказу своего куратора прибыл на территорию Алтайского края. Он планировал совершить террористический акт, для чего раздобыл компоненты для сборки бомбы.

«Должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска», - заявили по этому поводу представители регионального управления Федеральной службы безопасности.

Их слова привело ТАСС. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел. По месту его проживания найдена взрывчатка, которая соответствует по мощности полутора килограмма тротила. Он взят под стражу, и в его отношении ведется следствие.