Жителя Домодедово задержали за применение гранаты в кальянной

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали мужчину за применение гранаты в помещении одной из кальянных Домодедово. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел сегодня в заведении на улице Гагарина. Между двумя посетителями произошла ссора. В ходе конфликта один из них использовал предмет, схожий с гранатой. В результате два человека получили травмы.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель муниципалитета 1980 года рождения. Ранее мужчина уже был судим.