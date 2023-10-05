Жителя Южно-Сахалинска арестовали за помощь украинским спецслужбам

57-летний мужчина крайне отрицательно относится к политике российского правительства, поэтому не поддержал проведение специальной операции. Он даже решил противодействовать этой политике, и вышел через интернет на сотрудников одной из спецслужб Украины. Злоумышленник предложил свою помощь одному из ее представителей. Его не остановило, что это пойдет во вред безопасности собственной страны.

Об этом сообщило ТАСС. Деятельность мужчины была вскрыта правоохранителями, он сам взят под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.