Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к насильственным действиям

У экстремиста было приобретенное гражданство, полученное в 2014 году.

Выходец с Украины стал гражданином России в марте 2014 года. Начиная с 2020 года, он стал размещать в социальных сетях призывы к убийству россиян, а также представителей органов власти РФ.

«В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», - заявили по этому поводу сотрудники Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщили РИА Новости. Прямо сейчас лишенный гражданства мужчина отбывает срок в колонии за пропаганду и оправдание терроризма. Его туда отправили на 4 года.