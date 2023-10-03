Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к насильственным действиям
Фото: [© Денис Абрамов/РИА Новости]
У экстремиста было приобретенное гражданство, полученное в 2014 году.
Выходец с Украины стал гражданином России в марте 2014 года. Начиная с 2020 года, он стал размещать в социальных сетях призывы к убийству россиян, а также представителей органов власти РФ.
«В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», - заявили по этому поводу сотрудники Федеральной службы безопасности.
Об этом сообщили РИА Новости. Прямо сейчас лишенный гражданства мужчина отбывает срок в колонии за пропаганду и оправдание терроризма. Его туда отправили на 4 года.