Жителя Каширы задержали по подозрению в убийстве жены-пенсионерки

В квартире в подмосковной Кашире обнаружили тело 78-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее муж.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, преступление произошло накануне. По предварительной информации, супруги поссорились. В ходе конфликта мужчина убил жену и сообщил о случившемся соседям, те и вызвали полицию.

Экспертиза установила, что потерпевшая погибла от механической асфиксии. Скорее всего, супруг перекрыл ей руками дыхательные пути.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики и допросили подозреваемого и свидетелей. Назначен ряд экспертиз.