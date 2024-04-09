Жителя Королева задержали за покушение на сбыт наркотиков
Фото: [Кадр из видео ГУ МВД России по МО]
Жителя Королева в возрасте 43 лет задержали за покушение на сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения был задержан недалеко от жилого дома в Дворцовом проезде. В ходе медосвидетельствования было установлено, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.
При досмотре у мужчины нашли 89 свертков с порошком светлого цвета, электронные весы, мобильный телефон и стеклянную трубочку со следами горения. Как показала экспертиза, порошок является героином.
Задержанный признался, что нашел свертки с наркотиками в лесу и решил оставить себе. На него завели уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.