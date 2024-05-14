Жителя Краснодара, похитившего почти 30 миллионов рублей, задержали в Химках

Подмосковные полицейские задержали в городском округе Химки жителя Краснодара, похитившего под предлогом продажи автомобиля 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник в сети Интернет разместил объявление о продаже дорогостоящего автомобиля иностранного производства. В один из дней с ним связался житель Новосибирской области и сообщил о желании приобрести данную машину.

Правонарушитель прислал ему фотографии и документы на транспортное средство, затем они договорились о сделке купли-продажи. Встреча должна была состояться якобы в офисе продавца, расположенного на улице Германа Титова.

Отмечается, что торговец, убедившись в наличии денег у мужчины, внезапно распылил в лицо потерпевшему содержимое перцового баллончика, выхватил сумку с наличными и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе обыска в арендованной задержанным квартире в г. о. Химки обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. Однако часть денег правонарушитель уже потратил на личные нужды и имеющиеся у него кредитные обязательства. Со слов мужчины, в наличии у него не было автомобиля, а для правдоподобности объявления, он посетил автомобильный салон, где сделал фотографии иномарки и документов на нее, которые впоследствии отправил потерпевшему.