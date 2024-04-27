Москвича задержали по подозрению в избиении жителя Люберец до смерти в ресторане

В Подмосковье задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в причинении смертельных травм 47-летнему жителю Люберец, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе в одном из подмосковных ресторанов. Между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт. Мужчины вышли из заведения на улицу, где один из них ударил другого по голове.

Потерпевшего доставили в больницу. У него диагностировали перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга. Спустя пять дней мужчина скончался.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и опознание, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.