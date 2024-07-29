Жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. задержали в подмосковном Щелково

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали тридцативосьмилетнего ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленник в арендованном доме, расположенном в кооперативе «Слава», организовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Так, при осмотре помещения сотрудниками полиции обнаружены и изъяты почти сто восемьдесят кустов растений, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что мошенники оставили без жилья и денег 88-летнюю пенсионерку из Подмосковья.