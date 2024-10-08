Жителя Мытищ приговорили к шести годам колонии за покушение на убийство бывшей жены

Жителя Мытищ в возрасте 37 лет приговорили к шести годам колонии за покушение на убийство бывшей жены. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено в мае текущего года. Экс-супруги находились в одном из парков города, когда между ними произошла ссора. В ходе разборок мужчина ударил потерпевшую ножом в спину и живот. Злоумышленника остановили очевидцы случившегося.

Отбывать наказание гражданин будет в исправительной колонии строгого режима.