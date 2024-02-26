Жителя Мытищ задержали за незаконный оборот оружия

Жителя Мытищ в возрасте 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина проживает в квартире одного из домов по улице Борисовка. В ходе осмотра места его жительства были обнаружены пять сотен патронов. Более ста из них — калибром 5,6 миллиметра и пригодны для стрельбы.

Остальные изъятые патроны направят на баллистическую экспертизу в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника.

В настоящее время житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.